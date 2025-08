Catanzaro, ancora viva la pista Mulattieri: altri tre club di B su di lui

Grande bagarre per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Samuele Mulattieri. Quattro club di Serie B hanno infatti sondato la pista che porterebbe all’attaccante, attualmente di proprietà del Sassuolo. Tra questi c’è anche il Catanzaro che, secondo quanto riportato da “Ciak&Goal”, sarebbe interessato a portare il classe 2000 in Calabria con la formula del prestito, visto l’ingente costo del cartellino.

Per riuscire a portare Mulattieri in giallorosso, il club calabrese dovrà però battere la concorrenza di Sampdoria, Spezia ed Empoli. Inoltre, dovrà riuscire a far cambiare idea al giocatore che, dopo essersi conquistato nella passata stagione la promozione in Serie A con il Sassuolo, vorrebbe disputare la prossima stagione nella massima serie.