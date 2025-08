Reggiana, Di Nardo è vicino ma c’è concorrenza

Dopo aver incentrato questa sessione di calciomercato sui giovani, la Reggiana è adesso in cerca di calciatori con esperienza. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club granata sta lavorando il classe 98 Antonio Di Nardo. L’attaccante, rimasto svincolato dopo la parentesi al Campobasso della passata stagione, ha attirato l’attenzione anche di almeno altri due club di Serie C, ma attualmente la Regia risulta in vantaggio nella trattativa con il giocatore.

