Palermo, colpo in difesa: arriva Bereszynski

PALERMO – Come scrive il Giornale di Sicilia, l’attesa è stata premiata, così come il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti. Filippo Inzaghi avrà presto un nuovo difensore: si tratta del polacco Bartosz Bereszynski, per il quale era necessario il via libera da Manchester, arrivato proprio in queste ore.

Secondo il Giornale di Sicilia, l’ex Sampdoria nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Fino a qualche settimana fa l’affare sembrava legato alla possibile cessione di Verre, ma i continui rifiuti del fantasista avevano congelato la trattativa.

Come riporta ancora il Giornale di Sicilia, Osti ha deciso di chiudere comunque l’operazione, forte anche dei risultati ottenuti dalla squadra che hanno convinto i vertici a dare l’ok definitivo. In questo modo si completa il reparto difensivo, rimasto sguarnito dopo l’addio forzato di Magnani.

Il Giornale di Sicilia sottolinea inoltre che gli occhi del club erano da tempo su Bereszynski, svincolato e già conosciuto bene da Osti per la comune esperienza alla Sampdoria. Adesso l’affare può considerarsi chiuso: il Palermo ha il suo nuovo rinforzo per la retroguardia.

Escl. Spinesi: «Palermo favorito sul Bari. Non avrei mai vestito la maglia rosanero e la sera della morte di Raciti…»