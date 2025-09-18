Giornale di Sicilia: “Palermo-Bari. I tifosi spingono, biglietti a quota 11 mila”
Un altro pienone. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, anche domani sera contro il Bari il “Barbera” farà registrare numeri importanti, nonostante il turno di venerdì. I dati della prevendita parlano chiaro: sono già 27.546 i presenti complessivi tra abbonati e biglietti venduti, con i tagliandi che fino a ieri sera avevano superato quota 11 mila. Una passione rosanero senza limiti, alimentata dai risultati di Brunori e compagni, sempre più trascinatori del pubblico.
L’obiettivo ora è avvicinarsi a quota 30 mila, traguardo ampiamente superato nelle gare con Reggiana e Frosinone. La spinta del tifo, sottolinea ancora il Giornale di Sicilia a firma Orifici, è diventata un fattore identitario della stagione.
Non solo: la società continua a promuovere iniziative per favorire l’accesso allo stadio. Il Giornale di Sicilia evidenzia la destinazione dell’anello inferiore del settore ospiti alle associazioni di volontariato del territorio, con priorità a quelle impegnate su infanzia e giovani. La misura nasce a seguito del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Bari.
Nel dettaglio, dalle 14:00 di ieri alle 12:59 di oggi ogni associazione può richiedere fino a 40 biglietti (con un accompagnatore maggiorenne ogni 5 under 18) inviando una mail a info@palermofc.com. Intanto, conclude Orifici sul Giornale di Sicilia, la corsa al biglietto prosegue.