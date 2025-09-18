Corriere dello Sport: “Bari, operazione riscatto a Palermo: fiducia a Castrovilli, ballottaggio in attacco”

Operazione riscatto. Dopo una falsa partenza che ha relegato i biancorossi all’ultimo posto con un solo punto in tre gare, il Bari cerca la svolta. Come evidenzia Antonio Guido sul Corriere dello Sport, pesano la sbandata di Modena – con due rigori molto contestati – e il pari casalingo col Monza, preceduto dal ko di misura a Venezia. Serve una sterzata immediata e il match di Palermo diventa un passaggio obbligato per rimettersi in carreggiata.

Motivazioni, voglia di rivincita e orgoglio: sono gli ingredienti su cui ha lavorato Caserta, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, preparando la squadra non solo tatticamente ma anche dal punto di vista mentale. L’ostacolo Palermo è alto, ma allo stesso tempo può rappresentare un trampolino verso la svolta.

Gioca Castrovilli

Il Bari riparte dalle certezze. A Modena Moncini è apparso troppo isolato e senza supporto, mentre Gaetano Castrovilli si è caricato la squadra sulle spalle provando da solo a riaprire la partita, prima del terzo gol firmato Mendes. «È arrivato il momento di vederlo dall’inizio» scrive Guido sul Corriere dello Sport. Mezzala, trequartista o esterno aggiunto: la fiducia incondizionata di Caserta lo rende un jolly assoluto, pronto ad aiutare la squadra con qualità e sacrificio. A fargli posto dovrebbe essere Partipilo, destinato alla panchina anche se il tecnico non ha ancora sciolto le riserve definitive.

Ballottaggio in attacco

Resta aperta la corsa per il ruolo di centravanti. Caserta, ricorda il Corriere dello Sport, valuta il ballottaggio tra Moncini e Gytkjaer, con quest’ultimo pronto a partire titolare. Con Castrovilli a sinistra, Sibilli verrebbe spostato a destra, forte della piena fiducia del tecnico.

A centrocampo, confermatissimi Verreth in cabina di regia e Braunoder al suo fianco. Sulla destra, invece, resta vivo il duello tra Pagano e Darboe, con il giovane romano e il gambiano entrambi pronti alla prima da titolare: un dubbio che Caserta preferisce mantenere fino all’ultimo.