Palermo-Bari, biglietti gratuiti alle associazioni. Occuperanno il settore ospiti

Un gol fuori dal campo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha promosso un’iniziativa speciale in occasione della sfida contro il Bari: biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato impegnate nel sociale.

La decisione nasce dal divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari, imposto per motivi di ordine pubblico, e dalla contestuale autorizzazione alla vendita ai soli sostenitori locali. Come spiega ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, l’anello inferiore del settore ospiti sarà così destinato alle associazioni attive nelle politiche per l’infanzia e i giovani. Un gesto che conferma l’apertura del club verso il tessuto sociale della città.

L’ultimo dato aggiornato parla di 27.546 spettatori. Ma l’impegno rosanero non si ferma qui. Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di La Rosa, sottolinea anche la disponibilità della società a realizzare un campo di calcio a 5 dedicato a Totò Schillaci, proprio nel quartiere CEP dove il campione è cresciuto.

A un anno dalla sua scomparsa, domani pomeriggio ai Cantieri Culturali della Zisa sarà presentato il libro scritto da Jessica Schillaci, figlia dell’indimenticato Totò, che racconta la storia del padre e il suo legame con Palermo.