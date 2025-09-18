Corriere dello Sport: “Pierozzi dietro. Palermo, contro il Bari si cambia anche in attacco”

Pierozzi dietro. Come anticipa Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, contro il Bari è lecito aspettarsi almeno tre o quattro variazioni rispetto alla formazione che ha vinto a Bolzano. Inzaghi, infatti, intende sfruttare l’ampiezza della rosa e adattarla alle esigenze della singola partita. Il suo calcio si fonda su giocatori sempre brillanti, in grado di correre e pressare per novanta minuti.

Domani sera al “Barbera”, sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe finalmente vedersi il tridente pensato in estate: Palumbo e Brunori – entrambi inizialmente in panchina a Bolzano – a supporto di Pohjanpalo. In mezzo al campo Gomes sembra stavolta leggermente avanti a Segre per garantire geometria e fatica.

Le novità potrebbero riguardare anche le fasce. Con Diakitè ai box per una gastroenterite (si spera di riaverlo martedì in Coppa), Inzaghi deve gestire i difensori rimasti a disposizione. Secondo Vannini sul Corriere dello Sport, si profila un arretramento di Pierozzi tra i tre centrali, per avere in panchina almeno un ricambio di destra (Peda oltre a Veroli sull’altro lato). Al suo posto sulla fascia potrebbe agire Gyasi, confermando così il suo eclettismo: dal ruolo di trequartista a quello di esterno di centrocampo.

Un assetto che, come rimarca ancora il Corriere dello Sport, permetterebbe a Inzaghi di preservare intensità e varietà tattica in un match che si annuncia delicato contro i pugliesi.

