Corriere dello Sport: “Palermo, assalto al primato”

Assalto al primato. Delle quattro formazioni in testa alla classifica a pari punti, soltanto Palermo e Frosinone giocheranno in casa. Entrambe anticipano a domani, in vista dei rispettivi impegni di Coppa Italia fissati per martedì. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi chiede ai suoi di piazzare un altro colpo e toccare quota dieci punti, sfruttando la scia di entusiasmo che in Sicilia rappresenta una vera e propria benzina aggiuntiva.

Nell’era City Group, ricorda sempre il Corriere dello Sport a firma Vannini, il Palermo ha toccato al massimo il secondo posto nell’autunno 2023. Allora, con Corini in panchina, la partenza fu sprint prima di una flessione che costrinse la squadra a inseguire fra la quarta e la sesta posizione fino ai playoff. Adesso la situazione è diversa, anche se il campionato cadetto resta una maratona piena di variabili e imprevisti. Alimentare l’avvio positivo con un’altra vittoria, sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, significherebbe iniettare autostima in un gruppo che affronta un calendario durissimo: martedì la Coppa Italia a Udine, poi la trasferta a Cesena e le sfide al Barbera con Venezia (30 settembre) e Modena (19 ottobre).

Tabù Caserta

Il Bari non starà però a guardare. Al netto di un avvio difficile – due trasferte e due sconfitte – i pugliesi possiedono una rosa competitiva e tanta voglia di rivalsa. Senza dimenticare l’allenatore: Caserta al “Barbera” vanta un ruolino impressionante, come rimarca ancora Vannini sul Corriere dello Sport. Due anni fa vinse con il Cosenza (1-0), l’anno scorso con il Catanzaro (2-1), e nella scorsa stagione fermò il Pisa di Inzaghi con due 0-0. Una tradizione che rende la sfida tutt’altro che scontata, consapevole lo stesso Pippo, che lavora per trovare la mossa giusta anche sul piano tattico.