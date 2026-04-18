Palermo-Cesena LIVE: cronaca e aggiornamenti minuto per minuto dal Barbera

Katia Virzì Aprile 18, 2026
Palermo Avellino 2-0 (59)

PALERMO – Tutto pronto al “Renzo Barbera” per una sfida che può indirizzare il finale di stagione. Il Palermo di Filippo Inzaghi, spinto da oltre 30 mila tifosi, affronta il Cesena con un solo obiettivo: vincere e restare in corsa per la promozione diretta.

I rosanero arrivano alla gara forti della prestazione di Frosinone, mentre i romagnoli cercano punti preziosi per difendere la zona playoff. Clima caldo sugli spalti, atmosfera da grande occasione: adesso la parola passa al campo.


Le formazioni ufficiali:

Palermo (3-4-2-1):
Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi

Panchina: Joronen, Di Bartolo, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani

Cesena (4-2-3-1):
Klinsmann; Piacentini, Zaro, Ciofi, Corazza; Castagnetti, Bisoli; Shpendi, Berti, Ciervo; Cerri.
Allenatore: Cole

Panchina: Siano, Mangraviti, Amoran, Guidi, Magni, Frabotta, Arrigoni, Castrovilli, Papa Wade, Vrioni, Francesconi, Olivieri

Arbitra Collu della sezione di Cagliari, assistito da Luciani e Bitonti. Quarto uomo Iacobellis.

Segui qui la cronaca LIVE minuto per minuto con aggiornamenti in tempo reale, azioni, gol e momenti chiave del match.

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