Palermo C5, in attesa della finale playoff i rosanero chiudono la regular season con una vittoria

Finisce tra gli applausi scroscianti del pubblico del “Pala Don Bosco” il campionato del Palermo Calcio a5.

In attesa di disputare la finale playoff contro la vincente tra Akragas e 3M Calcio a5, la compagine rosanero chiude la regular season con l’ennesima vittoria in campionato imponendosi 4-3 sul Sant’Isidoro Bagheria.

Stagione, sin qui, superlativa per la squadra del Presidente Salvo Messeri: 64 punti in classifica (record assoluto per il club in Serie C1), miglior difesa del torneo (insieme all’Akragas Futsal) e, ciliegina sulla torta, la finale di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO:

Il Palermo Calcio a5, ampiamente rimaneggiato viste le assenze di tanti big (out Immesi, Musso, Madonia, Romano e Di Simone), pigia subito il piede a martello sull’acceleratore e, nel giro di 3 minuti, trova per ben due volte la via della rete: 1-0 firmato da Bonanno e momentaneo 2-0 siglato da Davì.

A metà della prima frazione la compagine bagherese accorcia le distanze grazie ad un rigore procurato da Campagna e trasformato da Sciacchitano.

Il Palermo C5 non si scompone più di tanto e, sugli sviluppi di una ripartenza fulminea, si porta sul 3-1, rete messa a segno da Novara.

Gara vibrante e ricca di emozioni: a 2′ dalla fine, il Sant’Isidoro trova il momentaneo 3-2 complice l’autogol dell’estremo difensore dei padroni di casa.

Si va all’intervallo con la squadra di coach Rizzo sopra di un gol.

SECONDO TEMPO:

La ripresa inizia con gli ospiti proiettati in avanti ma Gagliano, portiere della formazione rosanero, cala la saracinesca opponendosi magistralmente alle conclusioni della squadra bagherese.

Il forcing del Sant’Isidoro viene premiato: a 6′ dalla fine del match, infatti, arriva il pareggio, 3-3 firmato ancora dal capitano Sciacchitano (doppietta per lui) servito ottimamente da Scianna.

Ma, proprio nel momento migliore dei biancorossi, ecco la reazione d’orgoglio del Palermo C5 che a 1′ dal triplice fischio, trova il definitivo 4-3 con Russo.

Adesso per i ragazzi guidati da coach Rizzo qualche giorno di meritato riposo per recuperare le forze in vista della finale playoff che si disputerà al “Pala Don Bosco”.