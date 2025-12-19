Corriere dello Sport: “Palermo, Brunori resta al centro del mercato: gennaio decisivo”

Il nome di Brunori continuerà a rimbalzare sul mercato per tutto il mese di gennaio. Lo scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che fotografa una situazione chiara ma tutt’altro che definita in casa Palermo. Anche nella prossima giornata l’attaccante partirà dalla panchina, la quinta consecutiva, con appena 7 minuti giocati nelle ultime quattro gare, quelli concessi contro la Carrarese, come ricostruisce ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport.

I numeri raccontano un momento complesso: una sola presenza da titolare nelle ultime otto partite, a Castellammare di Stabia, e nessuna gara disputata per intero in questa stagione. Dati che spiegano perché diverse società abbiano chiesto informazioni su un attaccante che, in tre stagioni e mezzo di Serie B con il Palermo, ha messo a segno 44 gol. Un patrimonio tecnico e simbolico che, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club non intende disperdere.

Dal punto di vista tattico, Brunori oggi parte in seconda fila. L’idea iniziale di utilizzarlo da trequartista alle spalle di Pohjanpalo, o come seconda punta, è stata accantonata a favore della maggiore fisicità di Le Douaron. Da centravanti puro, invece, la concorrenza del capocannoniere del campionato riduce ulteriormente gli spazi. Una situazione che Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, definisce di equilibrio fragile ma non irreversibile.

Il Palermo, però, non ha alcuna intenzione di “scaricare” Brunori o di cederlo al primo offerente. È considerato un pezzo di storia rosanero e sarà lui stesso a valutare la scelta migliore per il proprio futuro. A gennaio arriverà comunque un altro attaccante, probabilmente con caratteristiche diverse, ma per ora la maglia numero 9 resta sulle sue spalle. Almeno finché il mercato non dirà il contrario.