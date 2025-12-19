Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili scelte di Biancolino e Inzaghi”

Avellino e Palermo si preparano alla sfida con diverse assenze e alcune scelte tattiche ormai delineate. Secondo il Corriere dello Sport, Biancolino deve rinunciare a Kumi, mentre non recuperano Milani e Insigne. Il tecnico irpino è orientato a confermare il modulo 3-4-1-2, con Palumbo sulla trequarti e un ballottaggio ancora aperto tra Biasci e Patierno per affiancare Tutino in attacco, come riportato dal Corriere dello Sport.

La probabile formazione dell’Avellino prevede Daffara in porta, difesa a tre con Enrici, Simic e Fontanarosa, centrocampo sulle fasce affidato a Missori e Cancellotti, Palmiero e Sounas in mezzo, Palumbo alle spalle delle due punte. Biasci è favorito su Patierno, ma la decisione definitiva arriverà solo a ridosso del match, sottolinea ancora il Corriere dello Sport.

In casa Palermo, Inzaghi deve fare i conti con il forfait di Pierozzi, fermato da un fastidio muscolare. Al suo posto Diakitè è in pole, mentre l’alternativa porta a Bereszynski avanzato con Peda adattato nel ruolo di esterno basso. Confermato il 3-4-2-1, con il doppio trequartista Palumbo-Le Douaron a supporto di Pohjanpalo, riferimento offensivo dei rosanero, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.

Tra i pali spazio a Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Segre e Ranocchia in mezzo al campo e Augello sulla corsia sinistra. Dalla panchina restano soluzioni importanti, compreso Brunori, pronto a subentrare a gara in corso.

Probabile formazione Avellino (3-4-1-2)

Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino.

A disposizione: Iannarilli, Cagnano, Manzi, Besaggio, Gyabuaa, Russo, Panico, Patierno, Crespi, Lescano.

Allenatore: Biancolino.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Peda, Veroli, Gomes, Gyasi, Blin, Giovane, Brunori, Corona.

Allenatore: F. Inzaghi.