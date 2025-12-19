Corriere dello Sport: “Palermo bunker. Ora clean sheet al Partenio”

La solidità difensiva è una delle colonne su cui Inzaghi ha rifondato il nuovo Palermo. Lo sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, evidenziando come i rosanero abbiano incassato più di un gol in una sola occasione stagionale, il 3-0 subito contro il Monza. Per il resto, il rendimento difensivo resta di assoluto livello: con appena 11 reti al passivo, il Palermo vanta la miglior difesa della categoria, a pari merito con il Modena, come rimarca ancora Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport.

I numeri però raccontano anche un’altra storia. Lontano dal Barbera, infatti, i rosa subiscono gol da sei trasferte consecutive. L’unica eccezione resta Bolzano, contro il SudTirol, quando Joronen chiuse imbattuto nella vittoria per 2-0. Da allora, ogni gara esterna ha visto almeno una rete al passivo, anche nelle partite vinte. Al contrario, in casa, il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in sei delle nove gare disputate. Il prossimo obiettivo, come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è dunque esportare il “clean sheet”: non subire gol significa, nella peggiore delle ipotesi, muovere la classifica.

La trasferta di Avellino, però, è tutt’altro che banale. Gli irpini vogliono regalare un Natale speciale ai propri tifosi e al Partenio hanno mostrato volti molto diversi: capaci di battere il Monza e di segnare quattro gol alla Reggiana, ma anche di incassarne tre dall’Empoli e addirittura quattro dallo Spezia. Una squadra imprevedibile e pericolosa, soprattutto per la presenza di giocatori che al Palermo hanno spesso fatto male, come ricorda Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

Occhi puntati su Tutino, ex rosanero che non incise nei sei mesi a Palermo ma che, con Cosenza e Sampdoria, ha già colpito i siciliani. E attenzione anche a Biasci, autentica bestia nera: nelle ultime quattro sfide contro il Palermo, con la maglia del Catanzaro, è sempre andato a segno. Un tabù da spezzare. Fuori causa, invece, l’altro ex di giornata, Insigne, fermo per infortunio.

I precedenti, però, sorridono al Palermo. L’ultima vittoria al Partenio risale alla stagione 2021/22, 2-1 in rimonta con gol di Brunori e Valente. In Serie B, nel 2017/18, finì 3-1 per i rosanero, mentre nel 2013/14 arrivò un altro successo per 2-0 nell’anno dell’ultima promozione in A. Più amari, invece, i ricordi recenti in Serie C, con due successi dell’Avellino nel 2020/21, entrambi per 1-0, firmati da Silvestri e D’Angelo. Storia e numeri si incrociano: sta al Palermo cambiare il copione.