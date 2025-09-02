Palermo, Brunori non decolla: i dubbi di Inzaghi sul ruolo del capitano

Il Palermo di Inzaghi viaggia con buone indicazioni, ma resta da risolvere il rebus legato a Matteo Brunori. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il capitano rosanero non è riuscito a incidere nelle prime due giornate di Serie B, restando ai margini del gioco offensivo e faticando a trovare la giusta posizione in campo.

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi, Brunori è stato spesso utilizzato sulla trequarti, sul versante sinistro ma anche a destra, in un ruolo simile a quello che aveva ricoperto con Dionisi dopo l’arrivo di Pohjanpalo. L’obiettivo era valorizzarne gli inserimenti senza palla e l’attacco alla profondità, ma — sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia — i risultati sono stati solo parziali. I nodi principali restano il dialogo con l’altro trequartista e la scarsa incisività in area di rigore.

La sfida con il Frosinone ha messo in evidenza le difficoltà del numero 9: costantemente marcato, spesso isolato, incapace di saltare l’uomo e poco pronto a sfruttare le giocate dei compagni. Inzaghi lo ha sostituito al 64’ dopo una partita in cui le azioni più pericolose del Palermo sono nate a sinistra, dalle accelerazioni di Augello e dalle sovrapposizioni di Ceccaroni. Arena evidenzia come, anche contro la Reggiana, Brunori sia rimasto in ombra, nonostante il gol annullato per fuorigioco di Pierozzi.

Un aiuto potrebbe arrivare dall’inserimento dal primo minuto di Palumbo, trequartista di ruolo e giocatore capace di legare meglio il gioco offensivo. Nelle analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia emerge infatti che l’ex Modena potrebbe rappresentare la chiave per liberare Brunori, permettendogli di incidere con più continuità nell’area avversaria.

I numeri raccontano di un attaccante che, da quando ha arretrato il baricentro a febbraio, ha segnato quattro reti su azione e servito tre assist, a cui si aggiungono due rigori trasformati. Il talento e il piede caldo restano intatti, ma il problema — come sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia — è la discontinuità. Con un’altra macchina da gol come Pohjanpalo al suo fianco, trovare la giusta collocazione per Brunori diventa la sfida cruciale di Inzaghi per far decollare definitivamente il reparto offensivo del Palermo.