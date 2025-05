Palermo: Blin squalificato, quattro rosanero ancora in diffida. I provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo, al termine della 38a giornata della Serie B, ha ufficializzato le squalifiche di un turno per i seguenti sei giocatori: Benedetti (Sampdoria), Blin (Palermo), Meister (Pisa), Johnsen, Nasti e Bianchetti (Cremonese). Quest’ultimo sconterà la squalifica per essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre gli altri cinque calciatori non saranno convocabili per la prossima e ultima giornata di campionato in quanto hanno rimediato un cartellino giallo da diffidati.

Squalificato anche Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ” per ammonizione (Prima sanzione); per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara”.

Per quanto riguarda il Palermo, restano quattro i giocatori ad essere diffidati, ovvero Magnani, Gomes, Nikolaou e Lund: in caso di ammonizione nella sfida contro la Carrarese, salterebbero la prima partita dei playoff