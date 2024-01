L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sulla gara che il Bari giocherà contro il Palermo e il settore ospiti del Barbera sold-out.

Una sfida crocevia per il futuro, con Di Cesare che dovrebbe restare ancora fuori e un mercato che potrebbe regalare ulteriori rinforzi a Marino, che dal canto suo si gioca tantissimo a pochi chilometri da casa sua. Il Bari sarà ospite del Palermo di Corini, un’altra squadra che non sta rispettando le aspettative di inizio stagione, con tanti giocatori provenienti dalla Serie A che avrebbero dovuto regalare un posto tra le prime due alla società appartenente al gruppo City. Invece sono 36 i punti in classifica di Di Mariano e compagni, cinque in meno delle due seconde della classe Cremonese e Venezia e nove in più di un Bari che ha perso due grandissime occasioni per agguantare i playoff con la rimonta subita dall’Ascoli e l’inaspettato ko di sabato scorso in casa contro la Reggiana di Nesta.

Nel frattempo sono quasi terminati i 400 biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi, che nonostante il giorno feriale dovrebbero esaurire i tagliandi a loro disposizione. Un numero ritenuto da parecchi non congruo vista la piena disponibilità del settore ospiti offerto al Palermo nella gara inaugurale di campionato del 18 agosto. Una gara rocambolesca in cui successe di tutto, con il Bari ridotto in nove uomini e costretto a fronteggiare un calcio di rigore sbagliato poi da Brunori e a finire con Menez in campo con il legamento crociato rotto. Proprio Jeremy Menez potrebbe avere ampio minutaggio dopo aver recuperato del tutto da quell’infortunio, dal quale sono passati cinque e mesi e mezzo. Non ci saranno ancora Maiello e Diaw, che potrebbero avere bisogno di circa un mese per rientrare nell’elenco dei convocati.