Repubblica: “Saltato l’affare Verde. Tentativo in extremis per avere Caso in rosa”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’affare Verde saltato per il Palermo e il tentativo in extremis per Caso.

Daniele Verde, che poteva essere il grande colpo del Palermo, resterà allo Spezia e adesso i rosanero, a caccia di un rinforzo di valore per sulle corsie d’attacco del 4-3-3 di Eugenio Corini, stanno cercando di virare in extremis su altre piste, a partire da quella che porta a Giuseppe Caso. Il dietrofront della società spezzina e dell’attaccante napoletano, che la scorsa settimana sembrava avere sposato la causa rosa con tanto di visite mediche fissate, aveva fatto spazientire la dirigenza del Palermo ed è arrivata la decisione definitiva: a Verde, tornato alla ribalta con la doppietta a Pisa, è stato proposto il rinnovo di contratto e non si muoverà dalla Liguria.

Secondo indiscrezioni, lo Spezia, che aveva chiesto il talentino Aljosa Vasic in prestito, aveva provato a mettere sulla bilancia anche Edoardo Soleri, una condizione non accettabile per i rosa. Così ha offerto il rinnovo a Verde che, forte del buon rapporto con il suo allenatore D’Angelo, dovrebbe accettare, chiudendo ogni ipotesi di trasferimento a Palermo. Per il diesse rosanero Leandro Rinaudo desso ci sono gli ultimi due giorni di mercato per regalare a Corini un esterno in grado di fare il salto di qualità.

Tutte le strade portano a Frosinone e a Giuseppe Caso, per cui i rosa dovranno vedersela con la rivale Cremonese. Il Frosinone, per bocca del tecnico Eusebio Di Francesco e della stessa dirigenza, ha fatto capire che non c’è posto per lui. Da prime indiscrezioni il giocatore aveva manifestato la preferenza verso il mantenimento della serie A, ma nel frattempo il Frosinone ha trovato un accordo con la Cremonese e quindi tutto dipende dalla volontà del fantasista originario di Torre Annunziata. Perché, appurato che in serie A non ci sono club interessati al giocatore, a questo punto il Palermo può sperare di inserirsi nella trattativa. Secondo altre indiscrezioni ci sarebbero altri obiettivi per i rosanero, ma il tempo comincia stringere