Giornale di Sicilia: “Risultati, carattere e Barbera: il Palermo rivede il paradiso”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (80)

Il Palermo rivede il paradiso grazie a risultati, carattere e a un Barbera tornato fortino. La vittoria contro l’Empoli non vale soltanto tre punti, ma rappresenta un concentrato di segnali forti per la corsa al vertice. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’undicesima partita consecutiva senza sconfitte e il sesto successo di fila in casa certificano la crescita costante della squadra di Inzaghi.

La rimonta completa, mancata per oltre tre anni, è finalmente realtà. Dopo il pareggio immediato dell’Empoli e il rigore trasformato da Pohjanpalo, il Palermo ha saputo soffrire e colpire nel momento giusto, trovando anche il supporto di un Joronen ancora decisivo. Un aspetto su cui insiste Alessandro Arena nelle colonne del Giornale di Sicilia, sottolineando come la capacità di resistere nei momenti difficili stia diventando una caratteristica identitaria di questo gruppo.

Il fattore Barbera resta centrale. Sei vittorie consecutive davanti al pubblico di casa aprono scenari sempre più interessanti per i rosa, che hanno sfruttato al meglio lo scontro diretto tra Frosinone e Venezia per accorciare ulteriormente in classifica. Come evidenzia il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Alessandro Arena, la distanza dalla promozione diretta si è ridotta a tre punti, rendendo la corsa alla Serie A più viva che mai.

La Serie B conferma tutta la sua imprevedibilità. Frosinone, Venezia e Monza hanno vissuto ribaltoni continui, mentre il Palermo ha trovato continuità e solidità. Dal ko con la Juve Stabia di inizio novembre in poi, i rosanero hanno conquistato 25 punti in 11 partite, un rendimento secondo solo a quello del Venezia. Un dato che, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, trasmette fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

Resta qualche rammarico per alcuni pareggi, ma la rincorsa è concreta e sostenuta da una panchina più profonda grazie agli innesti di mercato. Ora al Ferraris servirà un’altra prova di maturità contro la Sampdoria: gestire le energie, confermare il carattere e continuare a credere nel sogno. Il Palermo è tornato a lottare per il vertice, e stavolta vuole restarci fino alla fine.

