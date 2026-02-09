Giornale di Sicilia: “Ora c’è Brunori sulla strada per la A: incrocio da brividi al Ferraris”

Quarantacinque giorni dopo, le strade di Brunori e del Palermo si incrociano di nuovo. Ma questa volta da lati opposti della barricata. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex capitano rosanero sarà uno degli osservati speciali nella sfida contro la Sampdoria, un match che mette in palio punti pesanti e carichi di significato nella corsa verso la Serie A.

Fino a poco tempo fa Brunori inseguiva la promozione in maglia rosa, oggi si ritrova a dover fare male proprio alla squadra con cui ha scritto pagine importanti di storia recente. Il legame con Palermo è stato profondo, quasi indissolubile, prima di incrinarsi e raffreddarsi nel passaggio dalla gestione Dionisi a quella di Inzaghi. Come ricorda ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, la separazione è diventata ufficiale il 3 gennaio, con il trasferimento alla Sampdoria, anche se il saluto simbolico si era già consumato il 27 dicembre.

Quel giorno, dopo la vittoria per 1-0 contro il Padova, Brunori salutò il pubblico del Barbera in lacrime, sotto quella curva Nord che lo aveva sempre sostenuto e accompagnato nei momenti più alti. Una scena che resta impressa nella memoria dei tifosi, come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, e che rende ancora più carico di emozioni il confronto imminente.

Dal punto di vista tecnico, Brunori resta un fattore. Dopo una prima fase di adattamento, l’attaccante sta cercando di prendersi sulle spalle l’attacco blucerchiato con le stesse giocate viste a Palermo. A Modena si è sbloccato, confermando il suo marchio di fabbrica: movimenti, conclusioni e personalità. Numeri alla mano, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, parliamo di uno dei marcatori più prolifici della storia rosanero, con 76 gol in 175 presenze.

Al suo fianco ci saranno Soleri e Henderson, ma è chiaro che tutti i riflettori saranno puntati su Brunori, uomo capace di spostare equilibri e di incidere nelle partite dal peso specifico elevato. Una sfida speciale anche per il Palermo, che non può permettersi passi falsi nella rincorsa alla Serie A. Emozioni a parte, serviranno attenzione, freddezza e concretezza: perché quando in campo c’è Brunori, nulla può essere lasciato al caso.