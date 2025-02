Palermo, Baniya: «A gennaio arrivati grandi giocatori»

Intervistato da “Radio Time” il difensore del Palermo Rayyan Baniya ha parlato del suo arrivo in rosanero e non solo.

Ecco un estratto:

«In passato mio nome accostato a Club importanti? Queste voci mi hanno dato autostima perché quando senti che squadre importanti ti cercano è una spinta in più per fare bene. Queste voci entravano da un orecchio e uscivano dall’altro, sono sempre stato concentrato su quello che dovevo fare in campo. In questa sessione di calciomercato sono arrivati a Palermo grandi giocatori con l’obiettivo di darci una mano. Si tratta di giocatori con esperienza e sicuramente anche i tifosi hanno apprezzato il loro arrivo. La squadra era già molto attrezzata, con i nuovi calciatori ancora meglio».