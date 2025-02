Palermo, Baniya: «Crediamo nella Serie A»

Intervistato da “Radio Time” il difensore del Palermo Rayyan Baniya ha parlato del suo arrivo in rosanero e non solo.

Ecco un estratto:

«Adesso siamo positivi per queste ultime partite, io sono veramente ottimista e sono convinto che daremo il massimo per raggiungere la migliore posizione possibile ai playoff. Serie A? Ci crediamo, assolutamente. Io sono il primo a crederci, questo è l’obiettivo principale per una squadra come il Palermo. Saremmo dei pazzi a pensare l’opposto, lavoriamo per questo ogni giorno»