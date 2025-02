Baniya: «Felice di aver scelto Palermo. Speriamo di finire nel migliore dei modi questa stagione»

Intervistato da “Radio Time” il difensore del Palermo Rayyan Baniya ha parlato del suo arrivo in rosanero e non solo.

Ecco un estratto:

«Mi sono trovato subito benissimo dal primo giorno in cui sono arrivato a Palermo. Sia i compagni di squadra che lo staff mi ha accolto alla grande. Sono sempre stato positivo e sono veramente felice di essere qui. Palermo è una bella città, fa sempre caldo. Sono molto felice di aver fatto questa scelta. Esperienza in Turchia? Sono contento anche di questa scelta perché è stata un’esperienza formativa. Ho avuto l’opportunità di giocare in grandi stadi contro grandi giocatori. L’esperienza in Turchia mi ha aiutato molto anche nell’essere il calciatore che sono oggi. Adesso sono al Palermo e speriamo di finire nel migliore dei modi questa stagione. Giocatori che mi hanno impressionato di più? Direi Icardi, si muove veramente bene. Ho giocato anche contro Dzeko e altri campioni, ma direi che Icardi è stato il più tosto da marcare. In Turchia i ritmi sono veramente molto alti. Noto una differenza anche in termini di fisicità. Rispetto al nostro campionato di Serie B direi che l’intensità e il ritmo sono diversi».