Palermo, Bani: «Haaland rimasto stupito dal Barbera»

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il difensore del Palermo Mattia Bani ha raccontato le sensazioni dopo la prestigiosa amichevole contro il Manchester City, sottolineando il grande impatto che ha avuto l’atmosfera del “Renzo Barbera” anche sugli avversari.

«Haaland è rimasto stupito dall’atmosfera del “Barbera” e dal calore dei tifosi del Palermo per un’amichevole. È stata una serata unica, da emozioni forti. Mi ha fatto capire davvero cosa siano Palermo e il Palermo».

Un clima da grandi occasioni che, secondo Bani, deve diventare la regola per tutta la stagione: «Per i tifosi è stato speciale tornare a vedere dei campioni nel proprio stadio. Vogliamo conservare questo entusiasmo per tutta la stagione. Un giocatore che mi ha stupito? Sono tutti dei top player, ma vedere Cherki da vicino… ha una qualità incredibile».

Il centrale rosanero ha poi elogiato l’atteggiamento degli uomini di Guardiola: «Quelli del City sono stati molto disponibili con noi sia prima che alla fine della partita. Si sono dimostrati grandi persone, oltre che fuoriclasse».

Infine, una riflessione sul confronto tra il giovane Corona e Pep Guardiola: «Cosa gli ha detto? Non lo so, ma per Corona sarà stato un momento speciale. È un ragazzo che ha un potenziale enorme. Sono convinto che farà tesoro di quelle parole».