SERIE A SULLA RAI: svolta epocale, il calcio torna gratis in tv | Annuncio ufficiale

È un po’ il sogno di tutti i tifosi, dopo anni difficile da questo punto di vista.

Il calcio in chiaro sulla Rai ha una storia che affonda le radici negli anni ’50, quando la televisione pubblica iniziò a trasmettere le prime immagini delle partite del campionato italiano. All’epoca, il calcio in TV era un evento eccezionale, spesso limitato a brevi sintesi la domenica sera, con il celebre programma La Domenica Sportiva a fare da punto di riferimento per milioni di tifosi.

Negli anni ’70 e ’80, la Rai consolidò il proprio ruolo di casa del calcio italiano, trasmettendo in diretta le partite della Nazionale e le grandi sfide di Coppa Italia. Eventi come i Mondiali di calcio – vinti dall’Italia nel 1982 – e gli Europei divennero appuntamenti seguitissimi, capaci di unire il Paese davanti allo schermo. In quel periodo, la TV pubblica deteneva di fatto il monopolio delle immagini calcistiche.

Con l’avvento delle pay TV negli anni ’90, la Rai perse l’esclusiva sul campionato di Serie A, ma mantenne la trasmissione in chiaro di eventi di grande interesse nazionale. Le partite della Nazionale, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e le competizioni internazionali rimasero accessibili gratuitamente, permettendo a tutti di vivere le emozioni del calcio senza abbonamenti.

Ancora oggi, la Rai continua a garantire il calcio gratis in occasione di tornei come Europei, Mondiali e Coppa Italia, oltre a incontri amichevoli e qualificazioni della Nazionale. Un servizio che conserva un forte valore sociale, mantenendo vivo il legame tra sport e pubblico, e offrendo a ogni tifoso la possibilità di sentirsi parte della storia calcistica italiana.

Debutta la Serie A Women’s Cup

La Serie A Women’s Cup prenderà il via venerdì 22 agosto con il big match del “Tardini” tra Parma e Juventus, in diretta su Sky e in streaming su NOW. La nuova competizione vede protagonisti i 12 club della Serie A femminile e si concluderà con la finale nel weekend del 27-28 settembre, trasmessa anche su Rai 2 e RaiPlay. Tutte le partite non coperte da Sky, come Ternana-Roma e Genoa-Inter, saranno disponibili gratuitamente su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC accessibile su app e web.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario delle restanti giornate della fase a gironi, con Sky pronta a trasmettere anche le due semifinali. Nel corso della stagione, l’emittente seguirà pure la Coppa Italia (dai quarti) e la Supercoppa Italiana, ampliando così la visibilità del calcio femminile.

Un progetto che guarda lontano

La presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, ha sottolineato come gli accordi con Sky e Rai dimostrino il crescente interesse verso questa competizione. Dopo l’entusiasmante estate della Nazionale e il mercato ricco di volti internazionali, l’obiettivo è proseguire il percorso di crescita del movimento femminile.

A conferma della portata del progetto, i diritti televisivi per il territorio internazionale sono stati assegnati a S&T Sports Group, segnando un ulteriore passo verso la valorizzazione globale della Serie A Women’s Cup.