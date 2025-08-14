Inzaghi verso Cremonese-Palermo: «Ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita»

In vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese, in programma sabato alle 21:15, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero. Una gara attesa, che segna l’inizio della stagione 2025/26 per i siciliani, contro una squadra di Serie A: un test subito impegnativo, ma anche un’opportunità importante per testare la condizione della squadra.

Inzaghi ha aperto l’intervista con grande entusiasmo:

«Siamo contenti, si inizia a fare sul serio. La squadra si è preparata al meglio, speriamo di fare una grande partita. Comunque andare ad affrontare una squadra che farà il campionato di Serie A per noi deve essere un motivo di grande soddisfazione. Speriamo di essere all’altezza, fare una grande gara e poi vedremo il risultato del campo».

Il gruppo e le sensazioni dopo il primo mese

Dopo settimane di lavoro sul campo e test amichevoli, l’ex attaccante di Milan e Nazionale si è detto molto soddisfatto del gruppo a disposizione:

«Sono felice, dell’atteggiamento, della voglia. Mi auguro che la squadra faccia vedere in campo quello che mi fa vedere a me quotidianamente. Sono molto soddisfatto, c’è grande entusiasmo, dobbiamo alimentarlo gara dopo gara. Adesso si inizia a fare sul serio e sono curioso anche io di vedere le risposte dei miei giocatori».

Emozioni da primo giorno a Palermo

Inzaghi ha poi condiviso le proprie emozioni per l’inizio dell’avventura in rosanero:

«Sono molto felice. Dal primo giorno in cui il Palermo mi ha chiamato, ho scelto questa piazza con convinzione. C’è tanta aspettativa nei miei confronti, e ringrazio la gente perché anche l’altra sera (nell’amichevole, ndr) è stato qualcosa di meraviglioso. Mi sembra di aver sempre allenato il Palermo, ma so bene che non ho ancora fatto nulla. La credibilità che sento intorno a me mi dà ulteriore motivazione per dare tutto e rendere orgogliosi i nostri tifosi».

Test di livello con la Cremonese

Parlando del match con i grigiorossi, Inzaghi ha sottolineato l’importanza di un avversario di categoria superiore per valutare la tenuta della squadra:

«È una squadra di Serie A, con un ottimo allenatore e rinforzata. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita. Ma al di là del risultato, quello che conterà sarà vedere una squadra che lotta, aggredisce, gioca con personalità. Mi auguro di avere questi riscontri alla fine del match».

Formazione e turnover

Sull’undici iniziale che scenderà in campo, Inzaghi ha confermato che ci sarà un po’ di turnover rispetto all’amichevole con il Manchester City:

«Cambierò qualche giocatore, non troppi, perché non si può stravolgere la formazione. Ci saranno tre o quattro giocatori nuovi rispetto all’ultima uscita, voglio dare minutaggio il più possibile a tutti».

Bardi titolare, Gomis out

Uno dei cambi forzati riguarda la porta, dove Alfred Gomis è fermo ai box per infortunio. Al suo posto ci sarà l’ultimo arrivato, Francesco Bardi, pronto all’esordio:

«Purtroppo sono molto dispiaciuto per Alfred, perché si è impegnato tantissimo, è un ragazzo straordinario. Adesso deve pensare solo a guarire. Abbiamo preso Bardi proprio per questo: è una garanzia. Ha pochi allenamenti con noi, ma è un portiere esperto, tra i migliori della scorsa Serie B. Giocherà, senza dargli troppe responsabilità, ma è affidabile. Poi con la società valuteremo il da farsi per il proseguo».

L’entusiasmo del popolo rosanero

Infine, una nota importante è stata dedicata all’apporto del pubblico: quasi 1.000 tifosi seguiranno la squadra a Cremona, mentre sono già oltre 15.000 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione.

«Loro hanno già vinto. Ora sta a noi fargli vedere che la fiducia che hanno riposto in noi a scatola chiusa era ben riposta. Speriamo di fare grandi partite per far crescere questa fiducia giornata dopo giornata», ha concluso Inzaghi.