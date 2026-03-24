Palermo-Avellino, gara a rischio: restrizioni per i tifosi ospiti

La sfida tra Palermo e Avellino, in programma il 5 aprile 2026 al “Renzo Barbera”, è stata classificata come partita con profili di rischio. Per questo motivo, la Questura ha indicato una serie di misure organizzative da adottare in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza).

Vendita limitata per i tifosi dell’Avellino





La principale disposizione riguarda i sostenitori ospiti: i residenti nella provincia di Avellino potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso della fidelity card della US Avellino 1912.

Una misura pensata per garantire maggiore controllo e sicurezza nella gestione del flusso dei tifosi.

Sicurezza rafforzata allo stadio

Oltre alle limitazioni sulla vendita dei tagliandi, sono state previste ulteriori misure:

potenziamento del servizio di stewarding

rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio

incremento generale dei servizi di sicurezza, in linea con le disposizioni vigenti

L’obiettivo è assicurare lo svolgimento della gara in condizioni di massima sicurezza, considerando la rilevanza del match e la presenza di due tifoserie molto partecipative.