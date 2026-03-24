Serie B, Giudice Sportivo: Modesto squalificato, stangata Nuamah. Diffidati e multe, tutti i provvedimenti

Il Giudice Sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi alla 13ª giornata di ritorno. Un quadro completo che coinvolge società, calciatori, allenatori e dirigenti, con squalifiche pesanti e numerosi diffidati in vista del rush finale.

Modesto out, due giornate a Nuamah





Per il Palermo arriva una brutta notizia: Rui Modesto è stato squalificato per una giornata per fallo grave di gioco e salterà il prossimo impegno.

Sanzione più pesante per Nuamah (Catanzaro), fermato per due turni per aver colpito un avversario a gioco fermo.

Gli altri espulsi: un turno di stop

Squalifica per una giornata anche per:

Acampora (Pescara)

Bellomo (Bari)

Novakovic (Reggiana)

Pastina (Padova)

Squalificati tra i non espulsi

Stop per somma di ammonizioni (quinta sanzione) per diversi giocatori:

Benedetti (Virtus Entella)

Beruatto (Spezia)

Brunori (Sampdoria)

Cagnano (Pescara)

Castellini (Mantova)

Degli Innocenti (Empoli)

Iemmello (Catanzaro)

Kouda (Mantova)

Koutsoupias (Frosinone)

Pecorino (Südtirol)

Sanzione più severa per Illanes (Carrarese): una giornata di squalifica più ammenda di 1.000 euro per proteste aggravate dal ruolo di capitano.

Diffidati e ammoniti: attenzione nel finale

Entrano in diffida (quarta sanzione):

Mensah (Mantova)

Tra gli altri ammoniti:

Ceccaroni (Palermo) – terza sanzione

Papetti (Reggiana) – ottava sanzione

Di Mariano (Padova) – sesta sanzione

Russo (Avellino) – seconda sanzione

Micai (Reggiana) – prima sanzione

Per comportamento scorretto:

Bracaglia (Frosinone) e Marconi (Virtus Entella) – undicesima

Radaelli (Mantova) – diffidato (nona)

Adamo (Spezia), Palmiero (Avellino), Yepes (Empoli) – ottava

Calò e Monterisi (Frosinone), Zampano (Modena) – settima

Sounas (Avellino), Zaro (Cesena) – sesta

Diffidati (quarta):

Bordon (Südtirol)

Di Nardo (Pescara)

Hristov (Spezia)

Pafundi (Sampdoria)

Rover (Reggiana)

Zanon (Carrarese)

Altri ammoniti:

Fumagalli (Reggiana), Gelli (Frosinone) – terza

Bonfanti (Spezia), Cerri e Corazza (Cesena), Giordano (Sampdoria), Libutti e Vanzelli (Reggiana) – seconda

Cutrone (Monza) – prima

Per comportamento non regolamentare:

Kvernadze (Frosinone), Olivieri (Cesena) – seconda

Pandolfi (Avellino) – prima

Società e dirigenti: ammenda allo Spezia

Tra le società, multa da 3.000 euro allo Spezia per il lancio di oggetti verso gli ufficiali di gara.

Nessuna sanzione invece per Avellino, Bari, Modena, Monza, Sampdoria, Venezia e Virtus Entella per l’uso di materiale pirotecnico, grazie alle attenuanti previste dal regolamento.

Ammenda di 3.000 euro anche al dirigente Melissano (Spezia) per proteste veementi negli spogliatoi.

Allenatori

Alvini (Frosinone) ammonito (seconda sanzione)