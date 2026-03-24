Serie B, Giudice Sportivo: Modesto squalificato, stangata Nuamah. Diffidati e multe, tutti i provvedimenti
Il Giudice Sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi alla 13ª giornata di ritorno. Un quadro completo che coinvolge società, calciatori, allenatori e dirigenti, con squalifiche pesanti e numerosi diffidati in vista del rush finale.
Modesto out, due giornate a Nuamah
Per il Palermo arriva una brutta notizia: Rui Modesto è stato squalificato per una giornata per fallo grave di gioco e salterà il prossimo impegno.
Sanzione più pesante per Nuamah (Catanzaro), fermato per due turni per aver colpito un avversario a gioco fermo.
Gli altri espulsi: un turno di stop
Squalifica per una giornata anche per:
Acampora (Pescara)
Bellomo (Bari)
Novakovic (Reggiana)
Pastina (Padova)
Squalificati tra i non espulsi
Stop per somma di ammonizioni (quinta sanzione) per diversi giocatori:
Benedetti (Virtus Entella)
Beruatto (Spezia)
Brunori (Sampdoria)
Cagnano (Pescara)
Castellini (Mantova)
Degli Innocenti (Empoli)
Iemmello (Catanzaro)
Kouda (Mantova)
Koutsoupias (Frosinone)
Pecorino (Südtirol)
Sanzione più severa per Illanes (Carrarese): una giornata di squalifica più ammenda di 1.000 euro per proteste aggravate dal ruolo di capitano.
Diffidati e ammoniti: attenzione nel finale
Entrano in diffida (quarta sanzione):
Mensah (Mantova)
Tra gli altri ammoniti:
Ceccaroni (Palermo) – terza sanzione
Papetti (Reggiana) – ottava sanzione
Di Mariano (Padova) – sesta sanzione
Russo (Avellino) – seconda sanzione
Micai (Reggiana) – prima sanzione
Per comportamento scorretto:
Bracaglia (Frosinone) e Marconi (Virtus Entella) – undicesima
Radaelli (Mantova) – diffidato (nona)
Adamo (Spezia), Palmiero (Avellino), Yepes (Empoli) – ottava
Calò e Monterisi (Frosinone), Zampano (Modena) – settima
Sounas (Avellino), Zaro (Cesena) – sesta
Diffidati (quarta):
Bordon (Südtirol)
Di Nardo (Pescara)
Hristov (Spezia)
Pafundi (Sampdoria)
Rover (Reggiana)
Zanon (Carrarese)
Altri ammoniti:
Fumagalli (Reggiana), Gelli (Frosinone) – terza
Bonfanti (Spezia), Cerri e Corazza (Cesena), Giordano (Sampdoria), Libutti e Vanzelli (Reggiana) – seconda
Cutrone (Monza) – prima
Per comportamento non regolamentare:
Kvernadze (Frosinone), Olivieri (Cesena) – seconda
Pandolfi (Avellino) – prima
Società e dirigenti: ammenda allo Spezia
Tra le società, multa da 3.000 euro allo Spezia per il lancio di oggetti verso gli ufficiali di gara.
Nessuna sanzione invece per Avellino, Bari, Modena, Monza, Sampdoria, Venezia e Virtus Entella per l’uso di materiale pirotecnico, grazie alle attenuanti previste dal regolamento.
Ammenda di 3.000 euro anche al dirigente Melissano (Spezia) per proteste veementi negli spogliatoi.
Allenatori
Alvini (Frosinone) ammonito (seconda sanzione)