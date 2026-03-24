Italia-Irlanda del Nord, arbitra Makkelie: designata la squadra arbitrale per lo spareggio Mondiale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
UEFA Champions League football match SSC Napoli vs FC Union Berlin

Photo LiveMedia/Agostino Gemito Naples, Italy, November 08, 2023, UEFA Champions League football match SSC Napoli vs FC Union Berlin Image shows: Danny Makkelle the refereeduring the Uefa Champions League between SSC Napoli vs FC Union Berlin at Diego Armando Maradona Stadium LiveMedia - World Copyright

Sarà Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff fondamentale per il cammino verso il Mondiale 2026. L’arbitro olandese è stato scelto per la sfida in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 alla New Balance Arena.

Per Makkelie si tratta di un ritorno con gli azzurri: l’ultimo precedente risale agli Europei 2024, quando diresse la gara della fase a gironi contro la Croazia, conclusa con il gol nel finale di Zaccagni che valse il passaggio del turno.


Completata anche la squadra arbitrale. Gli assistenti saranno Steegstra e de Vries, mentre il quarto ufficiale sarà Gil Manzano. Al VAR opererà van Boekel, coadiuvato dall’AVAR Manschot.

Una designazione importante per una partita altrettanto delicata, che rappresenta uno snodo cruciale per il futuro della Nazionale.

Sul fronte televisivo, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

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