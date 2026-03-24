Il Mattino: “Avellino, alla ripresa c’è il Palermo. Ballardini rilancia”

L’Avellino arriva alla sosta con il fiato corto ma con una nuova consapevolezza. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, il percorso intrapreso da Ballardini ha già prodotto segnali concreti, permettendo ai biancoverdi di guardare al finale di stagione con maggiore serenità. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, sottolinea come la pausa rappresenti un’opportunità preziosa per recuperare energie fisiche e mentali.

«Sarà una sosta salutare che ci consentirà di recuperare un po’ di forze fisiche e mentali dopo queste sei partite, ma anche qualche pedina importante. A Genova non siamo stati dentro la gara e feroci come accaduto contro il Sudtirol o la Virtus Entella».





Un’analisi lucida, quella del tecnico, che non mette in discussione il lavoro svolto fin qui. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino evidenzia come il bilancio resti positivo, nonostante la recente sconfitta: «Premesso che non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo ritengo che la sosta arrivi davvero nel momento giusto perché i ragazzi hanno fatto tanto finora e hanno bisogno di rigenerarsi un po’ in vista di un rush finale che dobbiamo affrontare allo stesso modo con cui abbiamo condotto queste sei partite».

Il cambio di passo è certificato dai numeri. Come ricorda Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, al momento dell’avvicendamento in panchina l’Avellino occupava il 14° posto con 28 punti, a ridosso della zona playout. Una situazione delicata che ha portato al cambio tecnico. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, evidenzia come la media punti della precedente gestione fosse insufficiente per garantire tranquillità.

Oggi lo scenario è completamente diverso. Con 39 punti, l’Avellino si trova a ridosso della zona playoff, in compagnia della Carrarese, e guarda più in alto che in basso. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino sottolinea il salto di qualità: 11 punti nelle prime sette gare della gestione Ballardini, con una media di 1,57 a partita.

Il calendario, però, resta impegnativo. Trasferte insidiose contro Palermo, Mantova ed Empoli si alternano a sfide interne delicate con Catanzaro, Bari e Modena. Marco Ingino, su Il Mattino di Avellino, mette in guardia da facili distrazioni: il campionato resta imprevedibile e ogni punto può fare la differenza.

C’è poi il tema regolamentare. La distanza attuale dalla zona playout offre un margine di sicurezza, ma non permette cali di tensione. Marco Ingino sul Il Mattino di Avellino ricorda che gli spareggi salvezza si disputano solo con un distacco massimo di quattro punti tra 16ª e 17ª classificata.

Per questo motivo, l’Avellino dovrà mantenere alta la concentrazione. Come conclude Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, è giusto tenere un occhio sulla zona salvezza, ma senza rinunciare a sognare qualcosa di più. Il finale di stagione resta tutto da scrivere.