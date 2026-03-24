Frosinone, Koutsoupias crede nella A: «Ci vogliamo arrivare, siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
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Il Frosinone non vuole fermarsi e continua a inseguire con convinzione il sogno Serie A. A confermarlo è Ilias Koutsoupias, protagonista dell’ultima puntata di Bordocampo su Teleuniverso, dove il centrocampista greco ha fatto il punto sulla stagione dei ciociari e sulle ambizioni del gruppo.

Sulla crescita personale e di squadra, Koutsoupias ha spiegato: «Sono molto contento di quello che sto facendo quest’anno, ma soprattutto di quello che sta facendo la squadra. L’obiettivo è continuare anche nelle ultime partite cercando di fare il meglio possibile».


Fondamentale anche il successo contro il Südtirol, arrivato su un campo storicamente complicato: «È stata una partita difficile, con tanti duelli e poche occasioni. La cosa fondamentale è stata portare a casa i tre punti in uno stadio dove anche le prime hanno perso punti».

Una vittoria che ha dato un segnale forte al campionato: «Sembrava quasi scontata, ma non lo era. In un campo così difficile abbiamo dimostrato di poter vincere anche partite sporche».

Determinante nel percorso del Frosinone è stato il lavoro di Alvini, figura centrale per il rendimento del centrocampista: «Lui e il suo staff mi hanno dato fiducia fin dal primo giorno. Tatticamente è un allenatore molto preparato e riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di noi».

Il tecnico ha inciso anche sul ruolo di Koutsoupias: «Ci ha sempre detto che sono più importanti i concetti. Ho giocato spesso più alto e ho cercato di interpretare il ruolo nel miglior modo possibile».

Alla base dei risultati c’è un gruppo solido e unito: «Fin dall’inizio si percepiva un grande spirito di squadra e voglia di rivalsa. Sono arrivato in un momento difficile, ma sapevo che questa società ha sempre avuto organizzazione e programmazione».

La convinzione è cresciuta giornata dopo giornata: «Vi garantisco che la convinzione di poter centrare l’obiettivo c’è da tempo. Anche senza l’ultima vittoria saremmo stati comunque convinti di provarci fino alla fine».

Sulla corsa promozione, il messaggio è chiaro: «Noi ci crediamo tanto e vogliamo arrivare tra i primi due posti. Se diciamo questo è perché sentiamo di poterci stare».

Non manca un passaggio sull’equilibrio della Serie B: «Siamo la squadra più continua, ma questo è un campionato dove non esistono partite facili».

Infine, parole importanti anche per l’ambiente: «Frosinone è spettacolare sotto tutti i punti di vista. I tifosi ci sono sempre stati vicini, anche nei momenti difficili».

E uno sguardo al futuro personale: «Sto studiando psicologia. Se non avessi fatto il calciatore avrei fatto l’avvocato, ma conciliare tutto non è semplice».

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