Palermo, Augello fa quadrato: «La solidità alla lunga pagherà»

È uno degli stakanovisti del Palermo di Filippo Inzaghi. Tommaso Augello, insieme a Joel Pohjanpalo, è uno dei due giocatori di movimento sempre in campo in questo campionato. Intervistato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport-Stadio, l’esterno sinistro classe 1994 ha fatto il punto sull’attualità rosanero, soffermandosi sul pareggio di Modena e sulle prospettive della squadra.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Augello parte dall’analisi dell’1-1 del “Braglia”:

«Partita difficile su un campo difficile. Primo tempo equilibrato, nel secondo c’era la sensazione di potere fare qualcosa in più. Loro erano calati tanto fisicamente e fino all’episodio del gol annullato avevamo in mano la partita ma negli ultimi 25-30 metri non siamo stati molto qualitativi e non siamo riusciti a mettere veramente in difficoltà il Modena dal punto di vista delle occasioni».

Il gol annullato resta uno degli snodi del match, ma senza alimentare polemiche. Sempre ai microfoni di Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, Augello chiarisce:

«Ero lontano, non so. Non voglio commentarlo. Dopo questo episodio loro si sono svegliati e la partita è rimasta in equilibrio. Il rammarico è che all’inizio del secondo tempo non siamo stati abbastanza pericolosi».

Al “Braglia”, però, è arrivato il decimo clean sheet stagionale, un dato che certifica la solidità difensiva del Palermo. Un aspetto che Augello rivendica con convinzione nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, come evidenziato ancora da Antonio La Rosa:

«Il fatto di non prendere gol per così tante partite è un aspetto importante. Difenderci in maniera ordinata e di conseguenza subire pochi gol è una nostra caratteristica e alla lunga pagherà».

La fiducia, infine, riguarda anche il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Augello è convinto che il Palermo saprà crescere sotto porta:

«Sono convinto che faremo qualche gol in più nelle partite più tirate in modo da ottenere un maggior numero di risultati pieni rispetto a qualche pareggio di troppo».