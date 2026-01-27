Pisa, mercato su più fronti: vertice con Tramoni, Palermo in attesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
tramoni (1)

Il mercato del Pisa entra nella sua fase più delicata e si sviluppa su più tavoli contemporaneamente. Come racconta Michele Bufalino su SestaPorta.News, la giornata di ieri è stata scandita da incontri, riflessioni e trattative che potrebbero incidere in modo decisivo sulle prossime mosse del club nerazzurro.

Il punto centrale è stato il faccia a faccia con Matteo Tramoni. Secondo quanto riferisce Michele Bufalino per SestaPorta.News, il confronto si è svolto nelle ultime ore e ha coinvolto non solo i dirigenti, ma anche l’allenatore Gilardino. Un segnale forte da parte della società, che considera il futuro del numero 10 una priorità assoluta. Al momento, però, non sono emerse decisioni definitive: le parti si sono prese ulteriore tempo per sciogliere le riserve.

Sul fronte Palermo, la situazione resta di stallo. Come sottolinea ancora Michele Bufalino su SestaPorta.News, non si registrano passi avanti concreti nella trattativa per Tramoni. I rosanero continuano a insistere, ma il Pisa non ha modificato la propria posizione e il dialogo, per ora, non ha prodotto sviluppi rispetto alla giornata precedente.

Parallelamente, il club lavora anche su altri dossier. In entrata, l’asse con il Cracovia per Stojilkovic è ormai in dirittura d’arrivo, mentre resta sullo sfondo la pista che porta a Nzola, sempre più vicino al Sassuolo in attesa dell’ultimo via libera da parte della Fiorentina. Una situazione in evoluzione che, come evidenzia SestaPorta.News, potrebbe sbloccarsi a breve.

Capitolo uscite: il Pisa è impegnato a sistemare le posizioni di Buffon, Bonfanti e Lusuardi, operazioni necessarie per alleggerire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti. Ma, come rimarca Michele Bufalino di SestaPorta.News, il lavoro non è ancora finito e le prossime ore potrebbero portare ulteriori sviluppi su più fronti.

Il mercato nerazzurro resta dunque in bilico, con il caso Tramoni che continua a tenere banco e a condizionare le strategie complessive del club.

Altre notizie

file2 (15)

Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen per 2 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (43) Micai Insigne

Reggiana, ufficiale l’arrivo dell’ex rosa Micai

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
alessio-cragno-sampdoria-imago-interno-720x409

Sudtirol, fatta per l’arrivo dello svincolato Cragno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Raggiunto l’accordo con Insigne, domani sarà in città»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
nicolo-cavuoti-cagliari-imago-copertina

Bari, trovato l’accordo per Cavuoti dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Monza, tentativo per Cutrone dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 201146

Pescara, UFFICIALE: arriva dagli svicolati l’ex Palermo Brugman

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni: il Pisa frena la trattativa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
palermo bari serie b 2-0 (58) palumbo castrovilli

Bari, continuano gli allenamenti in vista del Palermo: Castrovilli torna in gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
palermo modena 1-1 (159) di mariano

Di Mariano rifiuta il Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
insigne-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Clamoroso Pescara: colpo Lorenzo Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (103) logo ingresso campi

Palermo verso Bari: lavoro sulla fase difensiva a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (16)

Coppa Italia, notte amara per la Fiorentina: il Como vince 3-1 e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file2 (15)

Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen per 2 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (43) Micai Insigne

Reggiana, ufficiale l’arrivo dell’ex rosa Micai

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file1 (21)

Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-1 all’intervallo: botta e risposta nel primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file1 - 2026-01-27T211643.452

L’ex rosa Bettella torna a Pescara: «Qui è casa mia, voglio riportare lo spirito giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026