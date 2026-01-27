Pisa, mercato su più fronti: vertice con Tramoni, Palermo in attesa

Il mercato del Pisa entra nella sua fase più delicata e si sviluppa su più tavoli contemporaneamente. Come racconta Michele Bufalino su SestaPorta.News, la giornata di ieri è stata scandita da incontri, riflessioni e trattative che potrebbero incidere in modo decisivo sulle prossime mosse del club nerazzurro.

Il punto centrale è stato il faccia a faccia con Matteo Tramoni. Secondo quanto riferisce Michele Bufalino per SestaPorta.News, il confronto si è svolto nelle ultime ore e ha coinvolto non solo i dirigenti, ma anche l’allenatore Gilardino. Un segnale forte da parte della società, che considera il futuro del numero 10 una priorità assoluta. Al momento, però, non sono emerse decisioni definitive: le parti si sono prese ulteriore tempo per sciogliere le riserve.

Sul fronte Palermo, la situazione resta di stallo. Come sottolinea ancora Michele Bufalino su SestaPorta.News, non si registrano passi avanti concreti nella trattativa per Tramoni. I rosanero continuano a insistere, ma il Pisa non ha modificato la propria posizione e il dialogo, per ora, non ha prodotto sviluppi rispetto alla giornata precedente.

Parallelamente, il club lavora anche su altri dossier. In entrata, l’asse con il Cracovia per Stojilkovic è ormai in dirittura d’arrivo, mentre resta sullo sfondo la pista che porta a Nzola, sempre più vicino al Sassuolo in attesa dell’ultimo via libera da parte della Fiorentina. Una situazione in evoluzione che, come evidenzia SestaPorta.News, potrebbe sbloccarsi a breve.

Capitolo uscite: il Pisa è impegnato a sistemare le posizioni di Buffon, Bonfanti e Lusuardi, operazioni necessarie per alleggerire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti. Ma, come rimarca Michele Bufalino di SestaPorta.News, il lavoro non è ancora finito e le prossime ore potrebbero portare ulteriori sviluppi su più fronti.

Il mercato nerazzurro resta dunque in bilico, con il caso Tramoni che continua a tenere banco e a condizionare le strategie complessive del club.