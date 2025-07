Il Palermo chiude con un successo il ritiro estivo di Châtillon, superando 3-2 i francesi dell’Annecy in un’amichevole combattuta. Avvio convincente per i rosanero, subito avanti con Pohjanpalo e Segre. Nella ripresa l’Annecy rimonta fino al 2-2, ma nel finale è Le Douaron a firmare il gol decisivo. Buone indicazioni per Inzaghi, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni.

