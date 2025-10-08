Giornale di Sicilia: “Palermo, si torna in campo dopo i giorni di riposo. Attesa per Bani e Ranocchia”

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo si ritrova oggi pomeriggio al centro sportivo di Torretta dopo tre giorni di pausa per iniziare la preparazione alla sfida di domenica 19 ottobre contro la capolista Modena, distante due punti in classifica. Una partita che rappresenta un vero scontro al vertice, preceduta da una settimana importante anche per la gestione delle energie e dei rientri.

Secondo Orifici sul Giornale di Sicilia, la sosta per le nazionali coinvolge soltanto due giocatori rosanero: Joronen e Pohjanpalo, entrambi convocati dalla Finlandia per le partite contro Lituania (domani) e Olanda (domenica). Gli altri elementi della rosa hanno invece approfittato dell’ultimo giorno libero per concedersi un po’ di relax in Sicilia: Segre ha fatto tappa a Ragusa, come mostrano le sue storie Instagram, mentre Ceccaroni e Augello hanno scelto Taormina per una breve vacanza in famiglia.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, sottolinea come la serenità extra-campo non distragga il gruppo di Filippo Inzaghi, deciso a mantenere alta la concentrazione in vista del ritorno in campo. L’allenatore continua a fare affidamento sui giocatori che finora hanno offerto le migliori garanzie, ma attende notizie importanti dall’infermeria.

In particolare, Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia la situazione di Bani, uscito anzitempo a La Spezia per un problema muscolare: oggi il difensore si sottoporrà a esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Resta in dubbio la sua presenza contro il Modena. Più ottimismo, invece, per Ranocchia, che punta a rientrare in gruppo proprio in settimana.

Il Palermo, reduce da un avvio di stagione convincente e ancora imbattuto, vuole proseguire il cammino di crescita, affidandosi al lavoro meticoloso di Inzaghi e a un gruppo che sta dimostrando coesione dentro e fuori dal campo.