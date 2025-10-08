Modena, Rivetti: «I soldi non fanno la classifica. Chi ha budget più alti ci sta dietro. Palumbo è stato un’operazione intelligente»

Come riportato dal Resto del Carlino, il presidente del Modena Carlo Rivetti ha parlato a tutto campo del momento straordinario dei canarini, primi in classifica, e della concorrenza di club sostenuti da fondi stranieri come il Palermo, prossimo avversario del 19 ottobre. «Si tratta di una concorrenza molto forte – ha spiegato – però una cosa l’ho imparata in tanti anni: i soldi non sono tutto. Aiutano, ma non fanno la classifica».

Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, Rivetti ha sottolineato l’importanza di una gestione costruita su basi solide: «Visione e programmazione. Bisogna andare oltre la collezione di figurine». Il presidente modenese non ignora la sproporzione economica che divide i club, ma invita a guardare alle ricadute positive: «Dobbiamo convivere con questa realtà, ma ci sono anche vantaggi. Penso all’operazione Palumbo, che ci ha permesso di completare la campagna acquisti. Guardiamo in casa nostra e facciamo del nostro meglio».

Durante la serata per i 140 anni del quotidiano, Rivetti ha poi aggiunto parole che riflettono l’orgoglio per il primato: «Siamo primi in classifica e la fortuna vuole che ci sia la sosta per le nazionali, significa che lo saremo per almeno una decina di giorni e possiamo goderci il momento». Ma non è mancata una frecciata elegante a chi insegue: «Ci sono realtà – ha detto – come chi è ora dietro di noi al secondo posto, che hanno budget molto più alti. Però la forza delle idee è la cosa più importante. I soldi non bastano, servono il carattere e il gruppo».

Il Resto del Carlino riporta anche la soddisfazione di Rivetti per la crescita del vivaio: «Sono pazzo di gioia per la convocazione di Beyuku con la Francia Under 20 – ha dichiarato – significa che abbiamo investito bene su un ragazzo con un grande futuro. Il settore giovanile è la nostra assicurazione sul domani».

Il presidente modenese ha poi annunciato una novità per i tifosi: «Venite allo stadio Braglia per la partita con l’Empoli, troverete uno stadio cambiato». Parole che hanno suscitato grande curiosità e confermato l’entusiasmo che si respira in città.

Infine, Rivetti ha aggiornato sul nuovo centro sportivo di Nonantola: «Potrebbe essere pronto per l’inizio della prossima stagione – ha spiegato – stanno lavorando a una velocità incredibile. Quando sono tornato dalle vacanze ho trovato già le prime strutture in piedi».