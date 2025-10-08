Repubblica: “Joronen e Pohjanpalo, obiettivo Mondiali”

Come riportato da Repubblica Palermo, Valerio Tripi racconta la settimana dei due finlandesi del Palermo, Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, protagonisti con la loro nazionale nella corsa alla qualificazione per i prossimi Mondiali. Dall’entusiasmo del “Barbera” alla tranquillità di Helsinki, i due rosanero si preparano a due sfide cruciali per la Finlandia.

Domani, riferisce Repubblica Palermo, la squadra scandinava affronterà la Lituania all’Olympic Stadium di Helsinki (ore 18), mentre domenica sarà la volta dell’Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sempre alle 18. Due impegni fondamentali per continuare a sognare la qualificazione: la Finlandia è attualmente terza nel Gruppo G con 7 punti, a tre lunghezze da Olanda e Polonia, ma con una partita in meno rispetto alle rivali.

«Sarebbe la nostra prima volta – ha dichiarato Pohjanpalo in un’intervista a Forbes.com, riportata da Repubblica Palermo – dopo aver partecipato agli Europei vogliamo compiere il passo successivo e andare ai Mondiali». Un obiettivo che rappresenterebbe un traguardo storico per il calcio finlandese.

Nel frattempo, il Palermo tornerà ad allenarsi oggi al centro sportivo di Torretta dopo due giorni di riposo. Come sottolinea Repubblica Palermo, Filippo Inzaghi non è preoccupato per i carichi di lavoro dei suoi due nazionali, che faranno rientro in tempo per preparare la supersfida del 19 ottobre al “Barbera” contro la capolista Modena.

Dall’infermeria arrivano aggiornamenti su Mattia Bani e Filippo Ranocchia: il primo sarà sottoposto a esami strumentali dopo il risentimento muscolare accusato a La Spezia, mentre per il centrocampista c’è cauto ottimismo in vista del rientro. L’obiettivo di Inzaghi è averli entrambi disponibili per lo scontro diretto che potrebbe valere la vetta.