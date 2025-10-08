Giornale di Sicilia: “Palermo, tre gol subiti. Mai così bene da 45 anni”

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida di domenica 19 ottobre tra Palermo e Modena metterà di fronte non solo le prime della classe, ma anche le difese meno battute della Serie B. Entrambe le squadre hanno incassato appena tre reti, un dato che certifica la loro compattezza e continuità.

Secondo Arena sul Giornale di Sicilia, per il Palermo si tratta del miglior avvio difensivo degli ultimi 45 anni: non accadeva dalla stagione 1979/80 che i rosanero subissero così pochi gol nelle prime sette giornate. All’epoca, però, il campionato si concluse con un anonimo nono posto. Oggi Segre e compagni hanno ambizioni ben diverse, sostenute da una difesa solida e da un attacco lucido.

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Alessandro Arena, evidenzia come il Palermo abbia incassato soltanto un gol in quattro gare casalinghe — quello con la Reggiana all’esordio — e due in trasferta, contro Cesena e Spezia. Un netto miglioramento rispetto alle stagioni precedenti: nel 2022/23 le reti subite dopo sette giornate erano nove, nel 2023/24 quattro e nel 2024/25 sei.

Anche nei campionati chiusi con la promozione, la fase difensiva non aveva mostrato la stessa efficacia: sei gol incassati nel 2003/04 e sette nel 2013/14. Questa volta, come sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi può contare su una retroguardia più compatta e su un portiere, Joronen, che ha già trasmesso sicurezza a tutto il gruppo.

Un anno fa il Palermo aveva subito tre gol già dopo due partite, nei ko iniziali con Brescia e Pisa. Oggi, invece, la squadra è ancora imbattuta e guida la classifica con certezze ritrovate. Domenica prossima, al “Barbera”, arriverà il Modena, miglior attacco del campionato (13 gol insieme al Frosinone), ma capace di infrangersi di fronte a una difesa che non concede quasi nulla.