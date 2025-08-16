Palermo, a Cremona il debutto della nuova maglia da trasferta: nero e rosa dal sapore retrò

Stasera a Cremona, in occasione della sfida con la Cremonese, il Palermo farà debuttare la nuova maglia da trasferta 2025-26 firmata Puma. Un completo che richiama la tradizione e che ha già catturato l’attenzione dei tifosi rosanero.

La casacca presenta una base nera elegante, arricchita da pannelli sulle maniche e dal colletto a polo in rosa chiaro, elemento che esalta il carattere retrò della divisa. Ma il dettaglio che più affascina è lo stemma vintage del club, quello utilizzato tra il 1924 e il 1935: un ritorno alle origini che rende omaggio alla lunga storia rosanero e alla sua identità centenaria.

Un mix tra nostalgia e modernità che accompagnerà la squadra di Inzaghi nella prima trasferta ufficiale della stagione. Il debutto a Cremona, dunque, non sarà solo un banco di prova sul campo, ma anche un’occasione per mostrare al pubblico la nuova veste che lega passato e presente del Palermo.