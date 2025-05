Pagliuca: «Contro la Cremonese serviranno umiltà e personalità»

Si è svolta oggi, martedì 20 maggio alle ore 16:00, presso la sala stampa dello stadio “Romeo Menti”, la conferenza pre gara di mister Guido Pagliuca in vista della sfida playoff contro la Cremonese.

«Fondamentale è il focus sulla partita di domani – ha dichiarato l’allenatore della Juve Stabia –. Affronteremo una squadra forte, con giocatori esperti, un tecnico molto bravo e una società solida. Insieme a Spezia e Catanzaro, la Cremonese è a un livello top».

Pagliuca ha sottolineato l’importanza di scendere in campo con umiltà e spirito di squadra:

«Dovremo giocare per il nostro compagno, con semplicità. Vedere la Juve Stabia ai playoff è motivo d’orgoglio per il gruppo, per i tifosi e per una realtà piccola come la nostra. Il livello fisico e mentale sarà determinante. Dovremo essere bravi a trasformare l’entusiasmo che ci circonda in energia positiva».

L’allenatore ha poi concluso:

«Ho grande stima di Stroppa. Più si va avanti, più l’aspetto emotivo incide. Domani sarà importante il ritmo e dovremo giocare in modo semplice ma con la giusta personalità. Siamo nati per lottare».