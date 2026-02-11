Tuttosport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.38 (2)

GENOVA – Un 3-3 spettacolare ma pieno di errori individuali. Nelle pagelle di Tuttosport, firmate da Marco Bisacchi, emergono luci e ombre da entrambe le parti, con la Sampdoria che spreca il doppio vantaggio e il Palermo che trova risorse dalla panchina.

Secondo Tuttosport, nella Sampdoria Martinelli (5.5) non è impeccabile, mentre Abildgaard (5) paga l’autogol e qualche incertezza di troppo. Bene Viti (6.5), tra i più solidi della retroguardia, e Pierini (6.5), tra i più vivaci nel tridente con Begic (6.5). A centrocampo spicca l’ingresso di Ricci (6.5), che dà equilibrio nella ripresa. Foti-Gregucci (6) guidano una squadra brillante per un’ora ma incapace di gestire il finale.

In casa Palermo, per Tuttosport il migliore è Ceccaroni (6.5), decisivo dalla panchina con il gol del pareggio. Stesso voto per Augello (6.5), protagonista su entrambe le fasi, e per Ranocchia (6.5), tra i più continui. Sufficienza per Joronen (6) e Bani (6), mentre Peda (5) e Magnani (5) soffrono nella fase centrale della gara. Gomes (5) e Johnsen (5.5) non incidono come previsto. Pohjanpalo (5) resta ai margini. Inzaghi (6) salva la serata con i cambi.

Direzione di gara negativa per Di Marco di Ciampino (5), giudicato insufficiente nelle valutazioni complessive.

 

Sampdoria (3-4-2-1)
Martinelli 5.5
Hadzikadunic 6
Abildgaard 5
Viti 6.5
Di Pardo 6
Henderson 6 (30′ st Barak 5)
Conti 5 (1′ st Ricci 6.5)
Cicconi 6
Pierini 6.5 (47′ st Riccio ng)
Begic 6.5 (18′ st Cherubini 6)
Brunori 6.5 (18′ st Soleri 5)

A disposizione: Ghidotti, Riccio, Coda, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Casalino, Diop
Allenatori: Foti-Gregucci 6

Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6
Peda 5 (17′ st Ceccaroni 6.5)
Bani 6
Magnani 5 (22′ st Le Douaron 6)
Pierozzi 6
Gomes 5 (1′ st Segre 5.5)
Ranocchia 6.5 (39′ st Gyasi ng)
Augello 6.5
Palumbo 6.5
Johnsen 5.5 (39′ st Vasic ng)
Pohjanpalo 5

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli
Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Di Marco di Ciampino 5

