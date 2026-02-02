Padova, UFFICIALE: preso Marcolini, resterà in prestito al Trapani

Il Padova guarda al futuro e formalizza l’acquisto del giovane Diego Marcolini, centrocampista classe 2005 proveniente dall’FC Trapani 1905. Come riportato dai comunicati ufficiali del club, il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e resterà in prestito al Trapani fino al 30 giugno 2026 per proseguire il suo percorso di crescita.

Ecco la nota:

“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dall’FC Trapani 1905 del centrocampista classe 2005 Diego Marcolini. Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2029. Contestualmente Marcolini viene trasferito a titolo temporaneo al Trapani fino al 30 giugno 2026“.