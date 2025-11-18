Osti: «Se il Palermo ritrova se stesso ogni traguardo è possibile. Squadra costruita con Inzaghi»

Nella nuova sezione dell’intervista rilasciata da Carlo Osti a Luigi Butera per Il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo affronta il tema della distanza dal vertice e della fiducia nella corsa alla promozione diretta, nonostante il +7 del Monza e il +6 del Modena.

Alla domanda di Butera, Osti risponde senza tentennamenti: «Mancano ventisei partite, cioè quasi un intero campionato. I distacchi contano solo se si perde la convinzione e noi non la perderemo. Il nostro obiettivo resta chiaro. Ma per farlo dobbiamo smettere di guardare la classifica. Se il Palermo ritrova se stesso, ogni traguardo è possibile, ma oggi conta solo la gara di Chiavari».

Sul mercato estivo, Luigi Butera chiede se rifarebbe le stesse scelte, considerando l’arrivo di giocatori dalla Serie A e di Palumbo, definito un top della categoria. Osti, nell’intervista pubblicata sul Giornale di Sicilia, risponde: «Sì. In estate, insieme a Inzaghi, abbiamo valutato e confermato solo giocatori funzionali al progetto e con le giuste motivazioni. Come ho già detto pubblicamente, chi non le ha non può far parte di questo gruppo».

Il direttore sportivo ribadisce poi a Butera la totale condivisione delle operazioni di mercato con il tecnico: «Assolutamente sì, tutte le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita sono state fatte in sinergia tra direzione sportiva e allenatore. Abbiamo costruito il cammino che volevamo. E quando la squadra ha espresso il suo potenziale, si è visto che la strada era quella giusta. Questa è la squadra che volevamo costruire, e ne siamo convinti».

Nella parte conclusiva dell’intervista al Giornale di Sicilia, Osti aggiunge: «Non mi piace guardare indietro: il mio compito è guardare avanti, proteggere il gruppo e aiutarlo a rendere per quello che può davvero dare. E sono certo che può dare molto di più».

