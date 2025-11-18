Osti: «Palumbo presto leader, Brunori e i big devono trascinare il Palermo»

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata da Carlo Osti a Luigi Butera per Il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo affronta il tema delle difficoltà di Palumbo e della scarsa incisività offensiva nelle prime dieci giornate.

Alla domanda di Butera sul perché Palumbo non abbia ancora inciso, Osti risponde: «Ha fatto fatica a trovare la giusta condizione avendo saltato il ritiro, è un giocatore di qualità indiscussa e conosce perfettamente la categoria. Sono convinto che presto sarà determinante, perché ha colpi che in B fanno la differenza e ci aspettiamo che diventi uno dei leader della squadra».

Nel passaggio pubblicato dal Giornale di Sicilia, Luigi Butera solleva il tema dei soli 15 gol segnati in dieci partite nonostante la presenza di Pohjanpalo, Brunori, Le Douaron e Corona. Osti commenta: «È un dato evidente, ma anche fisiologico. Senza dimenticare i legni colpi e i gol annullati, ci sono momenti in cui la palla non entra e tutto sembra complicato. Non dobbiamo farne un dramma: gli attaccanti lavorano bene, ma dobbiamo produrre di più, finalizzando con maggior lucidità e precisione. Brunori è il capitano della squadra, il calciatore che da più tempo indossa questi colori, adesso il contributo suo, oltre che quello degli altri leader della squadra, deve essere determinante non soltanto in campo».

Infine, nell’intervista firmata da Butera su Il Giornale di Sicilia, al ds viene chiesto dei giovani e delle critiche sulla loro qualità. Osti risponde con una citazione che riporta fedelmente: «A Genova mi hanno insegnato “che sciuscia e sciurbi no se peu” (proverbio che significa “soffiare e aspirare non si può”, ndr). In squadra ci sono giovani di qualità che meritano di stare in questo gruppo, come pensa con convinzione anche Inzaghi, ma i giovani devono crescere attraverso il duro lavoro, il sacrificio in allenamento ma soprattutto gli errori».

Osti: «Se il Palermo ritrova se stesso ogni traguardo è possibile. Squadra costruita con Inzaghi»

Osti: «Palermo, l’Entella come cartina di tornasole per capire chi sei»

Osti: «Inzaghi ha più voglia di vincere di chiunque in Serie B»

Osti: «Il Palermo deve ritrovare fame umiltà e il fuoco dentro»