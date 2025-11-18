Osti: «Inzaghi ha più voglia di vincere di chiunque in Serie B»

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata da Carlo Osti a Luigi Butera per Il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo affronta il tema degli investimenti del City Football Group e della situazione attuale del Palermo, la cui classifica non rispecchia gli obiettivi fissati dalla proprietà.

«Il City Football Group è un gruppo di lavoro che conosce perfettamente le dinamiche del calcio e che condivide la nostra visione – spiega Osti nell’intervista pubblicata sul Giornale di Sicilia e raccolta da Luigi Butera –. La proprietà ci è vicina, ci sostiene e ci chiede, giustamente, risultati all’altezza del progetto. Poi è chiaro che ogni realtà ha le sue caratteristiche, quindi è giusto che il Palermo mantenga la sua autonomia come le altre squadre del gruppo».

A Butera, che gli chiede del confronto con Inzaghi, Osti risponde con parole nette e fedeli: «Inzaghi è il primo a fare autocritica, ho apprezzato molto le sue parole responsabili nel post gara di Castellammare di Stabia. È un allenatore che vive di calcio e di passione, che non si accontenta mai e che ha una incredibile mentalità. Credetemi: nessun allenatore in Serie B ha più voglia di vincere di lui».

Nel passaggio successivo dell’intervista al Giornale di Sicilia, Osti ribadisce a Luigi Butera la forza del tecnico: «È proprio per questo che sono certo che riuscirà a trasmettere il concetto anche a questo gruppo. Se consideriamo anche la sua meticolosità nel lavoro quotidiano e la sua grande voglia, penso che il gruppo non possa far altro che seguirlo credendo ciecamente nelle sue idee di calcio».

Osti: «Il Palermo deve ritrovare fame umiltà e il fuoco dentro»