Nuovo scossone in casa Foggia: Delio Rossi si dimette

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Nuovo scossone in casa Foggia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Delio Rossi ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore dei rossoneri, insieme al suo staff tecnico.

Dopo un’estate turbolenta anche sul fronte panchina, il club pugliese vive dunque un nuovo cambio di rotta. Rossi aveva già lasciato l’incarico nei mesi scorsi, salvo poi tornare sui propri passi, ma questa volta – secondo quanto trapela – la decisione sembra definitiva.

Il Foggia, attualmente penultimo nel Girone C di Serie C con appena 10 punti in 12 giornate, attraversa un momento difficile sia dal punto di vista tecnico che mentale. La società dovrà ora valutare le prossime mosse per tentare di invertire una stagione finora deludente.

Ultimissime

Settore giovanile e femminile, il programma del weekend rosanero: derby per le Women, big match per le Under

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Carrarese, Pasciuti tuona: «Rigore al Frosinone incomprensibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Adidas e FIGC presentano “Azzurra”: la nuova maglia Home dell’Italia unisce tradizione e innovazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Finlandia, convocati Joronen e Pohjanpalo: due rosanero nella lista di Friis per Malta e Andorra

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Nuovo scossone in casa Foggia: Delio Rossi si dimette

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025