Nuovo scossone in casa Foggia: Delio Rossi si dimette
Nuovo scossone in casa Foggia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Delio Rossi ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore dei rossoneri, insieme al suo staff tecnico.
Dopo un’estate turbolenta anche sul fronte panchina, il club pugliese vive dunque un nuovo cambio di rotta. Rossi aveva già lasciato l’incarico nei mesi scorsi, salvo poi tornare sui propri passi, ma questa volta – secondo quanto trapela – la decisione sembra definitiva.
Il Foggia, attualmente penultimo nel Girone C di Serie C con appena 10 punti in 12 giornate, attraversa un momento difficile sia dal punto di vista tecnico che mentale. La società dovrà ora valutare le prossime mosse per tentare di invertire una stagione finora deludente.