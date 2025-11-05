Finlandia, convocati Joronen e Pohjanpalo: due rosanero nella lista di Friis per Malta e Andorra

Come comunicato dalla Federcalcio finlandese, il commissario tecnico Jacob Friis ha diramato la lista dei 25 convocati per le sfide di novembre contro Malta e Andorra, in programma rispettivamente il 14 novembre all’Olympiastadion di Helsinki e il 17 novembre a Tampere.

Tra i protagonisti ci saranno anche Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, entrambi in forza al Palermo, a conferma del prestigio crescente dei rosanero a livello internazionale.

Le due gare segneranno anche l’addio alla nazionale di Teemu Pukki, miglior marcatore di sempre della Finlandia con 42 gol in 131 presenze.

Convocati Finlandia – novembre 2025

Portieri:

Lukas Hradecky (AS Monaco)

Jesse Joronen (Palermo FC)

Viljami Sinisalo (Celtic FC)

Difensori:

Lucas Bergström (RCD Mallorca)

Robert Ivanov (Asteras Tripolis)

Miro Tenho (Djurgårdens IF)

Ville Koski (NK Istra 1961)

Nikolai Alho (Asteras Tripolis)

Jussi Niska (FC Inter Turku)

Adam Ståhl (Djurgårdens IF)

Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland)

Centrocampisti:

Adam Marhiev (1.FC Nürnberg)

Niklas Pyhtyä (Modena FC)

Leo Walta (IK Sirius)

Anssi Suhonen (Östers IF)

Kaan Kairinen (AC Sparta Praha)

Fredrik Jensen (Aris Thessaloniki)

Naatan Skyttä (1.FC Kaiserslautern)

Attaccanti:

Oliver Antman (Rangers FC)

Topi Keskinen (Aberdeen FC)

Joel Pohjanpalo (Palermo FC)

Benjamin Källman (Hannover 96)

Teemu Pukki (HJK)

Casper Terho (OH Leuven)

Robin Lod (Minnesota United FC)