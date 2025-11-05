Adidas e FIGC presentano “Azzurra”: la nuova maglia Home dell’Italia unisce tradizione e innovazione

ROMA – È stata presentata ufficialmente la nuova maglia Home della Nazionale Italiana di calcio, frutto della collaborazione tra adidas e FIGC. Denominata “Azzurra”, sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 6 novembre e accompagnerà gli Azzurri nei prossimi impegni internazionali.

Come riportato nel comunicato ufficiale di adidas e FIGC, il nuovo kit fonde l’identità visiva e la tradizione della Nazionale italiana con un’estetica moderna e proiettata al futuro. Il design è pensato per rappresentare uno stile di gioco libero, dinamico e capace di unire ogni generazione di tifosi.

Tradizione e simboli dell’Italia

La base blu della maglia è impreziosita da un motivo grafico ispirato alle corone d’alloro, simbolo di vittoria e trionfo nell’antica Roma. I dettagli dorati sulle spalle e lungo le finiture richiamano i periodi più gloriosi della storia del calcio italiano, in particolare le conquiste mondiali e la notte di Berlino del 2006.

Il nuovo logo adidas, stampato a caldo in una versione lenticolare dorata, dona un effetto visivo innovativo che cambia forma a seconda della luce. Sul retro del colletto è presente la scritta “Azzurra”, omaggio alla maglia più iconica dello sport italiano, conosciuta in tutto il mondo.

Tecnologia e prestazioni

Progettata con la migliore tecnologia Climacool+, la nuova maglia è realizzata per garantire traspirabilità e comfort anche nelle condizioni di gioco più intense. I tessuti elasticizzati meccanici 3D, mappati sul corpo, favoriscono la dispersione del calore e l’asciugatura rapida, mentre le ampie zone traforate e i fori in mesh assicurano un flusso d’aria costante.

L’obiettivo è sostenere i calciatori durante le fasi di maggiore pressione e in ambienti climatici difficili, offrendo una sensazione di leggerezza e freschezza continua.