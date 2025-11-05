Buffon: «Io simpatizzante del Pescara da quando fu ripescato al posto del Palermo»

Gigi Buffon, leggenda del calcio italiano e attuale capo delegazione della Nazionale, è stato ospite del programma in streaming “Viva El Fútbol” condotto da Adani, Ventola e Cassano. Nel corso della chiacchierata, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha raccontato diversi aneddoti della sua infanzia calcistica, svelando anche un curioso retroscena legato al Palermo.

Buffon ha infatti ricordato come nacque la sua simpatia per il Pescara, squadra che imparò ad amare da bambino:

«Il Pescara è stato uno dei primi amori ed entusiasmi giovanili che ho vissuto. Quell’anno era retrocesso e doveva andare in Lega Pro, ma fu radiato il Palermo e il Pescara venne ripescato. Non so perché, ma da quel momento iniziai a tifare per loro.»

L’ex campione del mondo ha spiegato come quella vicenda lo avesse colpito profondamente, spingendolo a sostenere una squadra che stava rinascendo dalle difficoltà:

«Mi piaceva vedere come, pur tra mille problemi, riuscivano a ripartire. Mi affascinava la loro voglia di lottare. Da quel giorno dissi: ‘Quest’anno tifo Pescara’.»

Buffon ha poi ricordato con affetto l’allenatore Galeone e il calcio spettacolare di quegli anni:

«Galeone fece un calcio champagne, bellissimo da vedere. E lì conobbi Sliskovic, il mio primo idolo. Se da bambino avessi visto lui, Maradona o Zico, sarei andato da Sliskovic tutta la vita».

