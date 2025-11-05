Bisoli: «Il Modena tra le prime 4, Cesena strepitoso e Palermo in crescita»

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore del Cesena, ha condiviso le sue opinioni sulla Serie B in un’intervista esclusiva a TuttoCesena.it con Flavio Bertozzi. Durante la conversazione, l’ex tecnico ha parlato delle squadre che si stanno mettendo in luce nel campionato cadetto, tra cui il Cesena, il Modena e il Palermo, analizzando anche il suo futuro da allenatore.

Modena: «Non so se il Modena riuscirà a vincere il campionato, ma posso dire con certezza che finirà tra le prime quattro. I gialloblù hanno la forza e la stabilità necessarie per arrivare fino a maggio nelle posizioni di vertice».

Frosinone, Monza e Palermo: «Le favorite per la promozione? Oltre al Frosinone, sicuramente il Palermo sta dimostrando di essere una squadra solida e in crescita. Ma, secondo me, la rosa più forte in Serie B è quella del Monza, che ha tutte le qualità per puntare alla A»

Cesena: «Il Cesena sta facendo un campionato strepitoso. Con 20 punti in 11 partite, il percorso di Mignani è da applausi. La recente sconfitta a Bari non intacca un ottimo avvio, ma i veri giochi si faranno a marzo. Solo allora capiremo dove potrà arrivare il Cesena»