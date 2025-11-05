Il Palermo annuncia il nuovo sistema digitale in collaborazione con IM*MEDIA

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Il Palermo FC ha annunciato l’arrivo di un nuovo sistema digitale che rivoluzionerà il rapporto tra il club e i tifosi. Grazie alla collaborazione con IM*MEDIA, il nuovo sistema promette di innovare ogni punto di contatto online, offrendo un’esperienza più coinvolgente e interattiva.

IMMEDIA ha anticipato sui social: “Una nuova era sta arrivando. Nuova esperienza. Stessa passione. Palermo FC & IMMEDIA”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da IM*MEDIA (@immediagram)

